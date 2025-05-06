Ученые ведут поиски загадочного существа со следами человека

Археологи обнаружили древние следы, которые очень схожи с человеческими ступнями, но их смутило наличие когтей. Находка была сделана в середине XIX века. Отпечатки человеческих ладоней с длинными когтями удивили и даже испугали общественность.

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Отмечается, что теория Дарвина тогда только набирала популярность, поэтому большинство восприняли эту находку как нечто сверхъестественное. Некоторые предположили, что это следы дьявола.

Через некоторое время люди нашли похожие следы в книге «По следам жизни на Земле», это произошло 30 лет назад. На картине были запечатлены не только следы, но и изображение самого существа.

Пару столетий назад специалисты не смогли определить, кто их оставил. Сейчас ученые считают, что это следы ящера, которого прозвали «зверь с ладонями».

По словам экспертов, древний ящер оставил следы, которые дошли до XIX века, почти 250 миллионов лет назад. Он оказался предшественником крокодилов и птиц.

Тем не менее точный скелет существа остается неизвестен науке, поэтому специалисты вправе выстраивать свои предположения дальше, передает «Кулик».