Назван самый разрушительный год для всего человечества на Земле

Анализ, проведённый специалистами Гарвардского университета, показал, что 536 год нашей эры был самым тяжёлым периодом в истории человечества. Практически вся Европа и часть Азии погрузились во тьму на полтора года, что вызвало падение температуры почти на 2,5 градуса. Солнечный свет был настолько слабым, что оказал разрушительное воздействие на природу и жизнь людей.

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Этот год был признан самым холодным за последние два с половиной тысячелетия. Как следствие, начались масштабные стихийные бедствия, голод и распространение болезней. Дополнительные свидетельства изменений климата можно найти в данных о чуме и дефиците пищи, поразивших восточную часть Римской империи.

Перечислены смертельные для человечества угрозы

В 539 году произошли мощные извержения вулканов в Исландии, что вызвало повышение уровня пепла в атмосфере, зафиксированное в 540 и 547 годах. Исследователи указывают, что за этими событиями последовали опустошительные землетрясения с многочисленными жертвами, а также наводнения и вспышки эпидемий, которые лишь усугубили кризис.