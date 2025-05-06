Раскрыт тайный язык общения моллюсков

Французские нейробиологи из Высшей педагогической школы в Париже обнаружили, что каракатицы могут общаться между собой с помощью комплексных движений щупалец. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций bioRxiv.

В лабораторных экспериментах специалисты выявили четыре устойчивых паттерна движений: вертикальные взмахи, горизонтальные взмахи, вращательные жесты и сложные комбинации.

Особенно впечатлила исследователей способность каракатиц распознавать эти сигналы даже на видео — моллюски активно отвечали на запись сородичей, но игнорировали перевернутые изображения.

Помимо визуальных сигналов, каракатицы используют создаваемые движениями гидродинамические волны.

Тесты с гидрофоном показали, что моллюски различают «правильные» и «перемешанные» последовательности вибраций, что указывает на сложную систему коммуникации.

«Это открытие переворачивает наши представления о беспозвоночных», — отметили авторы исследования.

В ближайших планах ученых — применить искусственный интеллект для расшифровки значений конкретных «жестов» и вибраций. Работа может пролить свет на эволюцию коммуникативных систем в животном мире.