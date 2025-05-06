Может ли Солнце «поджарить» Землю супервспышкой

Известно, что Солнце может выбрасывать мощные солнечные бури, огромные взрывы энергии и субатомных частиц. Если всё это будет направлено на Землю, то это может привести к полярным сияниям, нарушению работы энергосистем, возникновению хаоса в спутниках на орбите.

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Солнечные бури имеют магнитную природу. Согласно фундаментальному правилу физики, заряженные частицы создают вокруг себя магнитные поля по мере своего движения. Солнце переполнено заряженными частицами, так как его его недра настолько горячи, что атомы там лишаются одного или нескольких электронов, образуя плазму. Сверхгорячая плазма ближе к ядру поднимается, тогда как более холодная у поверхности опускается. Это создаёт возвышающиеся колонны конвектирующего материала, каждая из которых имеет собственное магнитное поле. Внезапная вспышка света, сопровождаемая колоссальным выбросом субатомных частиц, называется солнечной вспышкой.

Наиболее мощная вспышка, которую когда-либо измеряли учёные, произошла в 2003 году. В результате за несколько часов было выделено около 7×10^25 джоулей энергии. Это примерно столько же, сколько Солнце выбрасывает за одну пятую секунды.

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Есть основания подозревать, что Солнце может выпустить ещё более крупные вспышки. Некоторые звезды переживают так называемые супервспышки. Общее количество энергии, которая выбрасывается при этом, составляет 1029 джоулей, что эквивалентно тому, что Солнце излучает в течение 20 минут.

В рамках одного исследования, опубликованного в конце 2024 года в журнале Science, учёные обнаружили 2889 вероятных супервспышек на 2527 солнцеподобных звёздах. Это значит, что раз в столетие происходит примерно одна такая вспышка.

Но даже если бы произошла супервспышка на Солнце, последствия для жизни на Земле от этого были бы минимальными. Дело в том, что магнитное поле нашей планеты действует как щит против входящих субатомных частиц, а атмосфера поглотила бы большую часть связанного с этим высокоэнергетического электромагнитного излучения.

Другое дело - наши технологии. Огромная вспышка может сжечь электронику на всех, кроме самых защищенных спутников, и нарушить работу электросетей, вызвав широкомасштабные и длительные отключения электроэнергии.