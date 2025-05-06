Huawei представила «неубиваемый» SSD-накопитель

Компания Huawei анонсировала высокопроизводительный портативный твердотельный накопитель, который отличается долговечностью и обеспечивает скорость передачи данных до 2000 МБ/с при подключении по USB 3.2 Gen 2×2 через порт USB-C.

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Несмотря на то, что Shield 200 может передавать данные на очень высоких скоростях, основное внимание уделяется долговечности. Внешний SSD-накопитель заключен в резиновый корпус и имеет металлический корпус.

Помимо защиты от воды и пыли по стандарту IP67, твердотельный накопитель выдерживает падения с высоты до 3 метров и давление транспортного средства весом 2 тонны. Несмотря на такую ​​прочность, вес SSD-накопителя составляет всего 145 граммов без упаковки и 180 граммов с чехлом.

Кроме того, благодаря собственному программному обеспечению eKitStor Toolkit от Huawei, SSD-накопитель обладает аппаратным шифрованием AES-XTS 256 бит и обеспечивает диагностику состояния, зашифрованное резервное копирование и облачную синхронизацию. На Kunling eKitStor Shield 200 распространяется пятилетняя ограниченная гарантия. Накопитель доступен в двух вариантах емкости: 1 ТБ и 2 ТБ.

Сроки выхода и цена

Huawei Kunling eKitStor Shield 200 уже продаётся в Китае. Стоимость модели ёмкостью 1 ТБ составляет $106. Версия с ёмкостью 2 ТБ обойдётся в $192. Сообщается, что вскоре также выйдет версия на 4 ТБ.