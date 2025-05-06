В Германии найдено кладбище лошадей времен Римской империи

Археологи в Германии обнаружили огромное кладбище лошадей времен Римской империи. Раскопки в районе Бад-Каннштатт в Штутгарте выявили скелетные останки более 100 лошадей.

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Эти животные входили в состав римского кавалерийского подразделения (алы), которое действовало на территории современного юго-запада Германии во II веке нашей эры.

«Обнаружение такого большого кладбища лошадей времен Римской империи — это очень редкая находка», — рассказала Сара Рот, археолог из Управления охраны памятников земли Баден-Вюртемберг.

На кладбище военных лошадей также были найдены останки мужчины, также римского времени, похороненного лицом вниз и без погребальных принадлежностей. Как говорят археологи, возможно, таким образом кто-то хотел избавиться от тела, а возможно этот человек был изгоем или преступником. Обычное кладбище для людей находилось всего в 500 метрах от этого места.

Римское кавалерийское подразделение в Бад-Каннштатте патрулировало границу Римской империи примерно с 100 по 150 годы нашей эры.

«Кавалеристы были ответственны за контроль за своим участком границы. Поскольку лошади были самым быстрым средством передвижения по земле в то время, их использовали для экстренного реагирования», — объяснила Рот.

В состав Алы входило почти 500 всадников и не менее 700 лошадей. Когда лошади подразделения умирали, римляне хоронили их на специальной территории, расположенной примерно в 400 метрах от крепости и 200 метров от гражданского поселения. Мертвых лошадей перетаскивали в мелкие ямы и хоронили на боку с согнутыми или прямыми ногами. Вероятно, в римские времена эти захоронения были отмечены, поскольку они были плотно расположены, но почти не пересекались. Все эти лошади умерли не одновременно — кладбище использовалось несколько десятилетий.

«Если лошадь еще могла ходить самостоятельно, ее могли привести на кладбище лошадей и убить на месте, чтобы избежать транспортировки тяжелого трупа», — добавила ученый.

Одна лошадь явно была очень дорога своему владельцу. Она была захоронена с двумя кувшинами и небольшой масляной лампой у передних ног. Такие погребальные принадлежности обычно находят в римских захоронениях людей.

Дальнейшие исследования установят пол, возраст на момент смерти и размеры лошадей, а также возможные заболевания и причины гибели, место разведения, условия содержания и питания.