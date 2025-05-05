Найдено новое сходство между Марсом и Землей

Специалисты Университета Рочестера (США) обнаружили ранее неизвестное сходство между рельефом Марса и Земли. Исследование опубликовано в журнале Icarus.

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В результате наблюдений ученые заметили, что некоторые марсианские кратеры по строению напоминают некоторые возвышенности почвы, находящиеся в северных участках Земли. Они нашли это сходство удивительным и заметили, что оно позволит узнать больше о возможной жизни на планете.

Выяснилось, что местами Марс имеет рельеф волнообразной формы. Те же схожие солифлюкционные доли встречаются в холодных горных регионах на Земле, таких как Арктика и Скалистые горы. Солифлюкция — пластическое течение на склонах переувлажненных почв и тонкодисперсных грунтов в условиях их попеременного промерзания.

Ученый Рейчел Глейд заявил, что эту форму при определенных условиях также могут приобрести жидкости — например, капли краски, стекающие по стене. Отличие между марсианскими и земными объектами лишь в том, что на Марсе эти наросты в среднем в 2,6 раза выше. Это можно объяснить слабой гравитацией планеты.

В исследовании говорится, что Марс когда-то переживал определенные циклы замерзания и оттаивания, которые также свойственны Земле.

«Это исследование может помочь нам выявить признаки прошлых или настоящих условий на других планетах, которые могут поддерживать или ограничивать потенциальную жизнь», — заметил соавтор Джон Пол Слейман.

Ранее стало известно, что российские ученые ведут работу по созданию точных 3D-карт Луны и Марса. Специалисты планируют создать модели Луны с разрешением 0,3 метра на пиксель и Марса с разрешением 2,5 метра на пиксель.