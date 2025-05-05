Древний вид бабочки, жившей от 1,8 до 2,6 миллиона лет назад, нашли в Японии

Один из ископаемых отпечатков, который долгое время хранился без точной идентификации в японском Музее уникальных ископаемых насекомых, оказался видом вымершей бабочки, которая ранее была неизвестна науке. Виду дали название Tacola kamitanii в честь первооткрывателя Киеси Камитани. Исследование было опубликовано в журнале Paleontological Research (PR).

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Согласно исследованию, этот вид насекомых отличается «исключительно большим» размахом крыльев — почти девять сантиметров. Кроме того, Tacola kamitanii является первой известной окаменелостью бабочки, которая датируется ранним плейстоценом (2,6 — 1,8 миллиона лет назад). При этом, насекомое являет собой самый «молодой» исчезнувший вид известных науке ископаемых бабочек.

Tacola kamitanii принадлежала к подсемейству Limenitidini, к которому сегодня относятся, например, бабочки-подражатели вице-королей и адмиралов. Это первая окаменелость, официально описанная из этой группы. По словам исследователей, находки бабочек крайне редки: их тонкие тела и легкие крылья плохо сохраняются в виде ископаемых.

Предположительно, отпечаток принадлежит самке. По мнению ученых, она проживала в теплом или умеренном климате во время перехода Японских островов от субтропического климата позднего плиоцена к более прохладному раннему плейстоцену. Уникальную находку сделали в поселке Син'онсэн в префектуре Хиого. Таким образом, известный ареал рода Tacola расширяется.

Следовательно, можно полагать, что раньше эти бабочки были широко распространены в Юго-Восточной и Восточной Азии, говорится в материале.

В конце января ученые из Германии обнаружили сохранившийся череп древней нелетающей птицы диатримы во время изучения окаменелостей, которые ранее нашли в немецком регионе Гайзельталь. Его возраст составляет около 45 миллионов лет.

Птица диатрима была примерно 1,4 метра в длину, преимущественно обитала в тропических болотах древнего Гайзельталя. Примечательно, что в этом регионе до 1993 года активно добывали бурый уголь, он популярен среди археологов из-за богатой коллекции окаменелостей.