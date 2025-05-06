Ученые выяснили, из чего складывается счастье
Международная группа исследователей проанализировала результаты социальных опросов 40 тысяч человек за 30 лет. Оказалось, что счастье людей связано с разными факторами. У одних оно зависит от дохода, взаимоотношений и жилья, у других — от внутреннего состояния, а у третьих — от всего вместе. По словам авторов, в изучении счастья необходимо учитывать не только внешние факторы, но и индивидуальные особенности каждого человека. В будущем эти данные помогут повысить уровень благополучия людей. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.
Ученые давно спорят об источнике счастья. Существует две основные модели того, как человек получает удовлетворение от жизни. Подход «снизу вверх» предполагает, что счастье зависит от внешних условий — дохода, работы и отношений с людьми, — а подход «сверху вниз» указывает на то, что счастье кроется во внутренней устойчивости. Некоторые ученые предлагают третий путь — смешанный, при котором счастье может рождаться и снаружи, и внутри человека.
Международная команда ученых решила выяснить, что определяет счастье человека. Для этого они проанализировали данные социальных опросов, в которых более 40 тысяч человек из пяти стран — Германии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и Австралии — оценивали свою жизнь в течение 33 лет. Участники рассказывали, насколько они довольны жизнью в целом и в пяти конкретных сферах: здоровье, доход, жилье, работа и отношения.
По результатам анализа исследователи распределили людей на группы. У большинства опрошенных счастье складывалось из конкретных сфер, в соответствии с моделями «снизу вверх» и «сверху вниз». Около 20% респондентов показали смешанный тип счастья, при котором внешние обстоятельства и внутренние качества одинаково влияют на удовлетворение от жизни.
Ученые пришли к выводу, что универсального рецепта счастья не существует, и усредненные оценки этого показателя в обществе не отражают личный опыт. Авторы подчеркивают важность персонализированного подхода к исследованию счастья: чтобы выяснить, как повысить уровень благополучия людей, наука должна ориентироваться не только на зарплаты или качество медицины, но и на индивидуальные качества. Наиболее эффективные стратегии так или иначе повлияют на счастье конкретных людей.