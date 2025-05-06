Ученые выяснили, из чего складывается счастье

Международная группа исследователей проанализировала результаты социальных опросов 40 тысяч человек за 30 лет. Оказалось, что счастье людей связано с разными факторами. У одних оно зависит от дохода, взаимоотношений и жилья, у других — от внутреннего состояния, а у третьих — от всего вместе. По словам авторов, в изучении счастья необходимо учитывать не только внешние факторы, но и индивидуальные особенности каждого человека. В будущем эти данные помогут повысить уровень благополучия людей. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

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Ученые давно спорят об источнике счастья. Существует две основные модели того, как человек получает удовлетворение от жизни. Подход «снизу вверх» предполагает, что счастье зависит от внешних условий — дохода, работы и отношений с людьми, — а подход «сверху вниз» указывает на то, что счастье кроется во внутренней устойчивости. Некоторые ученые предлагают третий путь — смешанный, при котором счастье может рождаться и снаружи, и внутри человека.

Международная команда ученых решила выяснить, что определяет счастье человека. Для этого они проанализировали данные социальных опросов, в которых более 40 тысяч человек из пяти стран — Германии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и Австралии — оценивали свою жизнь в течение 33 лет. Участники рассказывали, насколько они довольны жизнью в целом и в пяти конкретных сферах: здоровье, доход, жилье, работа и отношения.

По результатам анализа исследователи распределили людей на группы. У большинства опрошенных счастье складывалось из конкретных сфер, в соответствии с моделями «снизу вверх» и «сверху вниз». Около 20% респондентов показали смешанный тип счастья, при котором внешние обстоятельства и внутренние качества одинаково влияют на удовлетворение от жизни.

Ученые пришли к выводу, что универсального рецепта счастья не существует, и усредненные оценки этого показателя в обществе не отражают личный опыт. Авторы подчеркивают важность персонализированного подхода к исследованию счастья: чтобы выяснить, как повысить уровень благополучия людей, наука должна ориентироваться не только на зарплаты или качество медицины, но и на индивидуальные качества. Наиболее эффективные стратегии так или иначе повлияют на счастье конкретных людей.