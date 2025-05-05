Skype прекратил свою работу

Сервис для звонков Skype в понедельник, 5 мая, прекратил работать, о чем ранее предупреждала его владелец, американская корпорация Microsoft.

В пресс-службе компании сообщили, что учетные записи пользователей перенесут в сервис Microsoft Teams.

Skype был запущен в 2003 году, в 2011-м его приобрела Microsoft.

26 октября 2024 года сервис вопросов и ответов ASKfm объявил о прекращении своей работы с 1 декабря. Разработчики заявили, что пришло время заканчивать «увлекательное путешествие, которое длилось более 10 лет», поскольку сервис больше не пользуется популярностью у современных пользователей интернета.

20 декабря 2024 года Роскомнадзор добавил WhatsApp* и Skype в реестр организаторов распространения информации в сети Интернет. В соответствии с российским законодательством компании, владеюущие этими платформами, обязаны хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или электронных сообщений пользователей других форматов. Кроме того, площадка обязана предоставлять их по запросу спецслужб.

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