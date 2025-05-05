Рассекречены некоторые характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7

Благодаря данным сертификационного агентства UL Demko, стали известны некоторые ключевые характеристики грядущих складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Информация о емкости их батарей со ссылкой на UL Demko была опубликована порталом 91Mobiles.

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Флагманская модель Galaxy Z Fold 7 была замечена в базе данных сертификации под модельными номерами EB-BF966ABE и EB-BF967ABE, соответствующими двум элементам питания. Согласно представленным данным, номинальная емкость этих батарей составляет 2126 мАч и 2146 мАч соответственно. Таким образом, суммарная сертифицированная емкость аккумулятора устройства достигает 4272 мАч.

Важно отметить, что 4272 мАч — это, вероятнее всего, номинальное значение. Ожидается, что типичная маркетинговая емкость, указываемая в официальных характеристиках, составит около 4400 мАч. Это соответствует емкости батареи нынешнего поколения, Galaxy Z Fold 6.

Сертификацию также прошел Galaxy Z Flip 7. Для него указаны батареи с модельными номерами EB-BF766ABE и EB-BF767ABE, емкостью 1189 мАч и 2985 мАч соответственно. Общая суммарная емкость по этим данным составляет 4174 мАч, что заметно больше, чем у его предшественника, Galaxy Z Flip 6.

Помимо данных о батареях, появились слухи о скором начале массового производства обеих моделей. Согласно предыдущим сообщениям, Samsung уже приступила к выпуску Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 в преддверии их анонса, который, как ожидается, состоится в июле.