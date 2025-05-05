Как Skype изменил мир: сегодня закрылся самый известный мессенджер в мире

5 мая 2025 года сервис Skype закрывается спустя более 20 лет работы. Некогда популярное приложение для Интернет-звонков прошло долгий путь от детища маленького европейского стартапа до одного из самых востребованных мессенджеров на планете. Портал Ars Technica рассказал об истории разработки Skype.

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В 2000 году шведский оператор связи Tele2 в разгар дотком-лихорадки хотел запустить собственный новостной портал — Everyday. Для работы над платформой компания привлекла не только собственных сотрудников, но и фрилансеров из Эстонии. На вакансию, опубликованную в газете, откликнулись Яан Таллинн, Ахти Хейнла и Приит Касесалу — друзья детства, которые горячо увлекались технологиями и даже разработали первую эстонскую видеоигру, продававшуюся за рубежом. Они присоединились к шведу Никласу Зеннстрему и датчанину Янусу Фриису. А их менеджером стал Тоиво Аннус — тоже житель Таллинна.

Шесть будущих разработчиков Skype завершили разработку Everyday, но портал оказался коммерческим провалом. Хотя Tele2 была довольна работой эстонцев, Зеннстрем и Фриис покинули компанию и ненадолго переехали в Амстердам.

Там же они начали думать над новыми идеями для бизнеса, и наткнулись на потенциальную золотую жилу. В США на почве пиратства бушевал скандал вокруг файлообменника Napster, но Зеннстрем и Фриис хотели создать что-то подобное при непосредственном содействии правообладателей из музыкальной индустрии и кино. Так появилась Kazaa — программа для прямого обмена файлами, не нуждавшаяся в посредничестве серверов.

После релиза платформа вскоре стала одной из самых скачиваемых программ в Интернете: новые пользователи появлялись чуть ли не каждую секунду. Однако разработчики не смогли прийти к соглашению с американскими правообладателями, что привело к иску о пиратстве. Kazaa использовали для нелегального распространения цифрового контента, поэтому европейцев преследовала целая орда юристов из США. Правда, это не помешало Зеннстрему избегать судебных повесток, даже когда их пытались вручить под ложным предлогом.

Калифорнийский суд постановил, что кодеров Хейнла, Таллинна и Касесалу нужно допросить, а коммерческую тайну, связанную с работой Kazaa — конфисковать. Эстонское правительство сначала отказало в выполнении этого требования, но после второй апелляции трио допросили в присутствии юристов. Имена будущих создателей Skype начали чаще мелькать в заголовках международных СМИ. Зеннстрем и Фриис смогли избежать ареста даже после вынужденной продажи Kazaa, но им пришлось выплатить более $100 млн компенсации правообладателям.

Пока юристы занимались переделом Kazaa, разработчики уже думали над тем, как можно использовать их P2P-технологию в менее проблематичных целях. Изначально они собирались создать новый сервис, который позволял бы расшаривать домашнюю сеть Wi-Fi, но затем Зеннстрем и Фриис поняли, что есть другой вариант. Прямое подключение компьютеров может сделать голосовые звонки простыми и дешевыми с помощью того же алгоритма обмена данных, что использовала Kazaa.

В раннюю альфу Skype вышла весной 2003 года — в том тестировании принимали участие всего 20 человек. Название для проекта разработчики придумали, совместив слова sky и peer, но последовали примеру Napster и сократили его до Skype. Вот только домен Skyper.com уже кому-то принадлежал — пришлось выкинуть R в конце. Так и получился Skype.

Хотя европейцы никогда не хотели быть крупными пиратами, репутация Kazaa сыграла на руку Skype. Авторы проекта приобрели имидж «цифровых Робинов Гудов», испортивших хищническую бизнес-модель крупнейших операторов связи. Помимо этого, важным нюансом Skype была приватность: звонки в приложении зашифровывались, и их невозможно было отследить. Позже подход к безопасности данных поменялся, но в те времена шифрование делало Skype идеальным инструментом для преступников. Мессенджером активно пользовались, например, для отмывания денег с украденных кредитных карт, с чем разработчикам было тяжело бороться.

При этом успех Skype на рынке Интернет-телефонии не был гарантирован. Аналогичное приложение Netifon от эстонского оператора Elion тоже позволяло пользователям созваниваться между собой через ПК, но его закрыли всего через пару лет из-за множества багов и сложного процесса установки. А у Skype было еще одно преимущество — приложение легко проходило через файерволлы, что повышало качество связи и стабильность сервиса. Разработчики сразу поняли, что им нужно предоставить максимально простой и понятный продукт, который будет доступен даже неопытным пользователям компьютеров.

Но вскоре возникла другая проблема. Skype не приносил деньги, и разработка встала в тупик из-за того, что компания не могла заплатить сотрудникам. Бизнес-модель платформы звучала не убедительно для потенциальных инвесторов, т.к. дотком-пузырь лопнул. Интернет был «мертв» с точки зрения инвестиций. Единственным, кто считал иначе, был американский венчурный капиталист Уильям Дрейпер. Он отправил своего «посла» Говарда Гартенбаума в Европу, чтобы предложить Зеннстрему и Фриису финансовую поддержку. Не важно, был у них продукт или нет, Дрейпер не требовал никаких доказательств — разработчики уже заслужили кредит доверия благодаря Kazaa.

29 августа 2003 года команда разработки Skype, состоявшая всего из 20 человек, отпраздновала релиз мессенджера. В первый же день программу загрузили 10 000 человек. Через пару месяцев количество пользователей уже достигло миллиона.