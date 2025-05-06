Samsung ограничила ИИ-функции на некоторых смартфонах

Samsung начала ограничивать доступ к функциям искусственного интеллекта на бюджетных моделях Galaxy, стремясь сохранить эксклюзивность возможностей Galaxy AI для своих флагманов. Речь идёт о таких инструментах, как Browsing Assist, позволяющем пересказывать веб-страницы, озвучивать текст и выполнять быстрый перевод. Как сообщает PEPELAC.NEWS, ранее пользователи Reddit обнаружили способ активировать эти функции даже на устройствах, официально их не поддерживающих.

Однако с последним обновлением браузера Samsung Internet лазейка была устранена, и «взломанные» смартфоны потеряли доступ к ИИ-инструментам. В списке изменений упомянуто лишь «повышение стабильности», но очевидно, что меры направлены на искусственное ограничение функционала.

Скорее всего, такое решение продиктовано маркетингом: Samsung хочет удержать продвинутые функции исключительно в сегменте флагманских смартфонов и планшетов, чтобы стимулировать пользователей к покупке дорогих моделей. Несмотря на то что большинство AI-функций работает через облако и не требует высокой производительности, компания явно делает ставку на премиум-сегмент.

Официального комментария от Samsung пока не последовало. Пользователям бюджетных Galaxy, которым удалось ранее активировать Browsing Assist, рекомендуется не обновлять браузер, иначе доступ к AI-функциям будет утерян.