«Одна из главных тайн Египта»: Где похоронена Нефертити?

Ученые уже несколько столетий пытаются найти гробницу царицы Нефертити и, возможно, они близки к разгадке. Где могла найти последнее пристанище одна из самых загадочных фигур Древнего Египта, разбиралось агентство РИА Новости.

Нефертити — жена фараона Эхнатона и одна из самых знаменитых и загадочных женщин. Ученые до сих пор спорят, где может находиться ее гробница и по очереди отвергают различные теории. О последних годах и смерти царицы почти ничего не известно. К середине правления Эхнатона все упоминания о ней исчезают. Поэтому еще в XIX веке, на заре египтологии, поиски ее мумии и гробницы стали одной из главных целей.

А в 2003 году археологи Сьюзен Джеймс и Джоан Флетчер из Йоркского университета высказали версию, что мумия легендарной царицы находится в гробнице под номером KV35. Однако две независимые генетические экспертизы показали, что прожила покоящаяся там «леди» не более 25 лет. И в 2010 году ученые пришли к выводу, что на самом деле там лежит не женщина, а молодой человек 15-18 лет. Сегодня археологи склонны считать его одним из сыновей Эхнатона.

В свою очередь британский археолог Николас Ривз уверен, что искать следует в гробнице Тутанхамона, так как тот умер внезапно в возрасте 16 лет и мог просто не успеть построить место захоронения.

«Вполне возможно, что его похоронили с кем-то из родственников. Как вариант - с Нефертити», - считает ученый.

С помощью геодезического оборудования его команда обследовала стены склепа и увидела очертания дверного проема. Прямо за последней камерой, где покоился саркофаг. Однако повторное сканирование Национального географического общества никаких скрытых помещений не выявило.

При этом экс-министр по делам древностей Заха Хавасса считает, что один из вариантов последнего пристанища Нефертити — нетронутая гробница под номером KV21.

«Мы располагаем образцами ДНК почти всех мумий XVIII династии, с Эхнатона. Сопоставив их с теми, что в KV21, можно более-менее уверенно признать эти останки принадлежащими Нефертити», - заявил он.

Однако вот уже несколько недель в деревне Ком-эль-Нугус, что в 40 километрах от Александрии, ведутся работы по раскопкам остатков греческого поселения. Оказалось, что под руинами периода эллинизма скрываются более древние. По предварительным оценкам, глиняный кирпич этих построек датируется Новым царством (XVI-XI век до нашей эры). Причем на одном из них имеется печать с именем Меритатон. То же самое — на черепках кувшина, найденных неподалеку. Так звали одну из дочерей фараона Эхнатона.

Археологи уже наткнулись на некрополь. И некоторые из захоронений - явно не простолюдинов. Не исключено, что в одном из них и покоится «любимая жена Эхнатона».

Ранее в Египте археологи нашли сыр, которому 2600 лет. Он был найден в некрополе Саккара. По одной из версий, именно в Саккаре, в 25 км от Каира находится усыпальница Нефертити.