Ракета Pulsar Fusion сократит время полета к Марсу до четырех месяцев

Британская компания Pulsar Fusion представила революционную ракету Sunbird с ядерным термоядерным двигателем, способным сократить время полета к Марсу до четырех месяцев, а к Плутону — до четырех лет. Об этом сообщает New Atlas.

© Ferra.ru

Традиционные химические ракеты требуют около года для достижения Марса, но Sunbird использует термоядерную реакцию, объединяющую дейтерий и гелий-3, для создания мощной плазмы, которая обеспечивает тягу и до 2 МВт электроэнергии для миссий.

Sunbird — это космический «буксир», который будет дожидаться кораблей на орбите, подобно городским велосипедам на станциях. После стыковки он разгоняет их до скорости 500 000 км/ч, уменьшая потребность в топливе на 50%. Двигатель работает на анейтронном термояде, производящем меньше нейтронов и больше управляемых протонов, что делает его эффективнее традиционных ионных двигателей.

Pulsar Fusion, основанная в 2013 году, уже получила поддержку Британского космического агентства. Компания планирует демонстрацию технологий в 2025 году и орбитальные тесты в 2027 году.