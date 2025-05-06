Пользователей Windows 11 насильно заставят обновить ПО

Microsoft приступила к принудительному развертыванию Windows 11 24H2. Отказаться от этой версии в пользу более старых невозможно, сообщает портал Windows Latest.

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Согласно источнику, на заключительном этапе развертывания обновление считается полностью готовым и начинает загружаться автоматически для устройств на базе Windows 11 Home и Pro версий 23H2, 22H2 и 21H2.

Пользователи получат уведомление о готовности обновления к установке, однако отменить загрузку уже будет невозможно — Microsoft предоставляет лишь возможность временно отложить этот процесс.

Поддержка Windows 10 завершится уже 14 октября 2025 года, в связи с чем пользователи совместимых устройств смогут бесплатно обновиться до Windows 11. Владельцам несовместимых с Windows 11 компьютеров, параметры которых не отвечают системным требованиям, придется рассмотреть покупку нового ПК.

Кроме того, для продления защиты будет предложена подписка на обновления безопасности Windows 10 сроком на 12 месяцев за $30, однако новые функции в Windows 10 уже не появятся.