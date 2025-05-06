Раскрыта ключевая роль лесных аэрозолей в формировании облаков в горах

Европейские климатологи обнаружили, что частицы органических аэрозолей, выбрасываемые в воздух горными лесными массивами, играют ключевую роль в образовании так называемых орографических облаков, возникающих при движении воздушных масс через горные хребты и другие возвышенности.

Об этом сообщила пресс-служба швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

"Проведенные нами замеры в горах Греции показали, что число частиц, способных образовать частицы льда в облаках, совпадает с тем, как много органических аэрозолей присутствует в воздухе. Концентрация и тех, и других объектов синхронно меняется с течением суток, что говорит о том, что увеличение в концентрации биологических частиц ведет к усилению образования облаков, возвращающих их назад в виде осадков", - пояснил научный сотрудник EPFL Гао Куньфэн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу во время наблюдений за тем, как формируются облака на склонах горного хребта Хелмос на севере Пелопонесского полуострова. Ученых интересовало, какую роль в образовании облаков играют различные частицы пыли и органики, которые переносятся вместе с воздушными массами из расположенной значительно южнее пустыни Сахара, а также "местные" аэрозоли, выбрасываемые деревьями, микробами, грибками и прочими представителями флоры и фауны гор Хелмос.

Для получения подобных сведений ученые периодически собирали образцы воздуха у вершины одной из самых высоких гор данного массива, расположенной на высоте в 2,3 км от уровня моря, и отслеживали, как менялась концентрация и свойства различных типов частиц аэрозолей и пыли в этих пробах с течением времени. Также исследователи наблюдали за тем, как на поведение этих частиц влияло движение воздушных масс у склонов Хелмоса и других элементов рельефа, и как менялась высота границы между пограничным слоем и тропосферой.

Проведенные учеными замеры показали, что в дневное время суток доминирующую роль в формировании "зародышей" частиц льда, ускоряющих формирование орографических облаков, играли преимущественно лесные аэрозоли, тогда как частицы пыли и органики из Сахары оказывали существенное влияние на процесс образования облаков лишь в ночное время суток. Сейчас вклад этих органических частиц в формирование горного облачного покрова почти не учитывается, что, по мнению исследователей, следует сделать для повышения точности климатических прогнозов.

"Результаты наших замеров указывают на то, что погодные и климатические модели обязательно должны включать в себя эти частицы аэрозолей биологического происхождения. Это особенно актуально в условиях меняющегося климата Земли, так как мы ожидаем, что их количество в атмосфере будет заметным образом расти по мере дальнейшего прогрева атмосферы нашей планеты", - подытожил профессор EPFL Атанасиос Ненес, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Об аэрозолях и облаках

Аэрозоли представляют собой микроскопические капли жидкостей, чьи размеры настолько малы, что они могут парить в воздухе на протяжении очень долгого времени. В образовании аэрозолей важную роль играют соединения серы, а также разные органические молекулы, вырабатываемые природными объектами и индустрией. Они составляют основу тумана и многих других природных феноменов, а также играют важнейшую роль в формировании облаков и городского смога.