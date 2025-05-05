Стало известно, есть ли на других планетах времена года

У других планет и спутников в нашей Солнечной системе тоже есть сезонные циклы, и они могут сильно отличаться от тех, которые мы наблюдаем на Земле. Об этом сообщили эксперты Live Science.

По словам Шейна Бирна, профессора планетологии в Университете Аризоны, в полярных регионах, как и на нашей планете, существуют периоды, когда царит вечная тьма, и периоды, когда день и ночь сменяют друг друга. В зависимости от времени года, можно наблюдать то одно, то другое. Каждые шесть месяцев происходит смена этих состояний.

«Но интересно, что вместо водяного льда зимой на Марсе преобладает углекислый лед (или сухой лед), который может образовывать паутинообразные трещины на поверхности планеты», — говорится в материале.

Как уточнил специалист, у некоторых планет нашей Солнечной системы абсолютно разный наклон оси, что приводит к более экстремальным изменениям в течение года. Например, у Меркурия отсутствует наклон оси, поэтому «сезонных изменений почти нет», добавил он.

Уран представляет собой полную противоположность. Его ось наклонена под углом 90 градусов, поэтому его полюса либо полностью обращены к Солнцу, либо не обращены вовсе. Это приводит к тому, что на Уране сезоны выражены очень ярко. Летом там царит яркое солнце, а зимой — вечная «холодная тьма».

Однако не только наклон является причиной сезонных изменений, подчеркнул Бирн. Форма орбиты планеты также оказывает влияние на погодные условия в разное время года. Это связано с тем, что они обычно имеют форму эллипса, а не круга. В результате расстояние от некоторых планет до Солнца меняется: иногда они находятся очень близко, а иногда — очень далеко.