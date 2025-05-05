Раскрыта тайна австрийской мумии

Австрийская мумия, известная как «воздушно высушенный капеллан», оказалась не результатом естественного высушивания. Исследование, опубликованное в Frontiers in Medicine, показало, что тело священника Франца Ксавера Зидлера фон Розенегга было специально забальзамировано в 1746 году.

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Ученые обнаружили, что брюшная и тазовая полости были наполнены древесной стружкой, ветками, тканями и хлоридом цинка — веществами, впитывающими жидкость и замедляющими разложение.

При этом на теле не было обнаружено внешних следов вскрытия. Авторы пришли к выводу, что материалы вводили через прямую кишку — метод, ранее не зафиксированный ни в европейской, ни в египетской традиции бальзамирования. Подобный способ позволял сохранить внешнюю целостность тела.

Дополнительные анализы подтвердили, что останки действительно принадлежат мужчине 35–45 лет. Радиоуглеродное датирование, состав костей и зубов, а также предполагаемый рацион соответствуют биографическим сведениям о викарии. В теле обнаружены признаки туберкулеза, который, по мнению ученых, и стал причиной смерти. Также найдены косвенные признаки статуса: деформация стоп от тесной обуви и следы длительного курения трубки.

По мнению исследователей, тело могли сохранить, чтобы предотвратить распространение инфекции или обеспечить транспортировку к месту захоронения. Это первый научно задокументированный случай подобной процедуры, но, как предполагают авторы, она могла применяться чаще, чем считалось ранее.