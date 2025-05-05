Илон Маск сменил имя на Gorklon Rust

Американский предприниматель Илон Маск привлек внимание пользователей, изменив свое имя в социальной сети X (ранее Twitter). Новым псевдонимом миллиардера стал Gorklon Rust. Смена произошла 4 мая.

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Выбранное Маском имя представляет собой комбинацию отсылок. Часть «Gork» указывает на чат-бота Grok, разработанного его компанией xAI. Компонент «Rust», предположительно, связан с одноименным языком программирования, который, по имеющимся данным, используется в технической инфраструктуре xAI.

Как это часто бывает с действиями Маска, изменение имени незамедлительно отразилось на рынке криптовалют. Криптовалюта-мем под названием GORK продемонстрировала резкий рост стоимости, увеличившись почти на 100% за 24 часа. Рыночная капитализация этого токена достигла отметки почти $68 млн. При этом некоторые аналитики прогнозируют дальнейший рост до 100 миллионов.

Подобное влияние Маска на рынок цифровых активов не является новым. В прошлом его изменения отображаемого имени также приводили к значительным колебаниям цен на соответствующие мем-токены. Среди предыдущих примеров – использование имен Harry Bolz и Kekius Maximus.

Помимо нового имени, Маск также обновил свою аватарку. Он использовал стилизованную версию изображения, связанного с пародийным аккаунтом Gork, который сам является пародией на его же чат-бота Grok.