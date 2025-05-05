Ученым удалось раскрыть происхождение домашних кошек

У половины населения Земли есть домашние кошки. Долгое время считалось, что они сами пришли к людям, чтобы уничтожать грызунов, и это взаимодействие было названо комменсализмом. Но новые исследования ставят эту теорию под вопрос, передает РИА Новости.

Специалист в области палеогенетики Марко Де Мартино и его коллеги пришли к выводу, что современные домашние кошки произошли от популяций, обитавших в Северной Африке, а не на Ближнем Востоке, как считалось ранее. Это произошло спустя несколько тысячелетий после эпохи неолита.

Шон Доэрти, зооархеолог, и его коллеги предполагают, что в распространении кошек по миру сыграли важную роль религиозные обряды, практиковавшиеся в Древнем Египте. Самая древняя домашняя кошка была найдена в Египте и датируется примерно 500 годом до нашей эры. Около трех тысяч лет назад египтяне начали массово мумифицировать кошек, что привело к появлению более дружелюбных и послушных особей.

«Таким образом, все современные домашние кошки могут быть потомками почитаемых в Древнем Египте животных, связанных с богиней Бастет. Это объясняет многие особенности поведения наших питомцев», - пишет агентство.

Ранее сообщалось, что ученые Стэнфордского университета в США и университета Кюсю в Японии нашли ген, который отвечает за рыжую шерсть у кошек. Отмечалось, что поиски этого гена заняли у ученых 60 лет.