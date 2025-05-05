В Китае найдены 3700-летние скелеты с признаками насильственной смерти

Ученые исследуют кладбище Могоу в провинции Ганьсу возрастом 3700 лет.

© Naukatv.ru

Там найдены скелеты с признаками крайней жестокости, что свидетельствует о кровожадных набегах в эпоху бронзы, пишет Live science.

«У одного из индивидов было 18 колото-резаных ран на черепе, что, очевидно, больше, чем нужно, чтобы лишить человека жизни», — рассказала Элизабет Бергер, биоархеолог из Университета Калифорнии в Риверсайде, на ежегодной встрече Общества американской археологии в Денвере, штат Колорадо.

Кладбище относится к бронзовому веку, культуре Цицзя. Оно использовалось для захоронений в период с 1750 до 1100 гг. до н. э. Там уже найдено более 1600 могил с более чем 5000 погребенными людьми. Это были преимущественно земледельцы, обменивавшиеся металлами и керамическими изделиями с другими сообществами региона.В 2019 году исследователи опубликовали предварительное исследование некоторых скелетов из Могоу, выявив аномально высокий уровень травматизма на черепах взрослых. Новое исследование охватило 348 черепов взрослых и подростков. Оно также показало много травм: у 11,1% обнаружены признаки незаживших ран (колотые раны, тупые и повреждения от стрел и копий).

Исследователей особенно удивил факт, что большинство взрослых имели множественные травмы, а не единственный роковой удар: у 55% из них было три и более ранения черепа.

«Ни на одном другом археологическом объекте в регионе не наблюдается подобного насилия — это уникально», — сообщила Бергер.

Мужчины чаще, чем женщины, имели множественные раны на черепе. Причем многие мужчины получили «защитные» травмы: переломы костей рук. Травмы на разных частях черепов — спереди и сзади — предполагают возможность нападений нескольких человек. На одном из черепов у мужчины есть крупный порез лица и отметины от ударов, что говорит о жестокой атаке.

Хотя причины резни пока неизвестны, считается, что это могли быть либо войны и набеги, либо кровная вражда.

Работа в Могоу продолжается, включая изучение костей животных, паразитов и древней ДНК, с целью понимания образа жизни в переходный период к более сухому и холодному климату.