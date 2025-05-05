Составлен топ-10 мощных смартфонов

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых мощных флагманских Android-смартфонов по состоянию на апрель 2025 года. Как оказалось, все десять позиций в списке заняли устройства лишь двух производителей – Vivo и OPPO.

© MobiDevices

Лидером ТОП-10 в апреле стал Vivo X200 Ultra, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Смартфон набрал в AnTuTu 2 953 489 баллов.

На втором месте – также устройство от Vivo: модель X200s, основанная на SoC MediaTek Dimensity 9400+. Её результат – 2 911 649 баллов.

Третью строчку занял Vivo X200 Pro с чипом MediaTek Dimensity 9400 и результатом 2 872 738 баллов.

ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu (апрель 2025):