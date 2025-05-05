Составлен топ-10 мощных смартфонов

ТОП-10 самых мощных смартфонов за апрель 2025 года
Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых мощных флагманских Android-смартфонов по состоянию на апрель 2025 года. Как оказалось, все десять позиций в списке заняли устройства лишь двух производителей – Vivo и OPPO.
Лидером ТОП-10 в апреле стал Vivo X200 Ultra, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Смартфон набрал в AnTuTu 2 953 489 баллов.
На втором месте – также устройство от Vivo: модель X200s, основанная на SoC MediaTek Dimensity 9400+. Её результат – 2 911 649 баллов.
Третью строчку занял Vivo X200 Pro с чипом MediaTek Dimensity 9400 и результатом 2 872 738 баллов.
ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu (апрель 2025):
- Vivo X200 Ultra – 2 953 489 баллов;
- Vivo X200s – 2 911 649 баллов;
- Vivo X200 Pro – 2 872 738 баллов;
- iQOO 13 – 2 864 744 балла;
- OPPO Find X8 Ultra – 2 820 577 баллов;
- OPPO Find X8s+ – 2 819 406 баллов;
- OnePlus 13T – 2 758 405 баллов;
- OnePlus Ace 5 Pro – 2 749 540 баллов;
- iQOO Neo 10 Pro – 2 748 953 балла;
- OnePlus 13 – 2 737 820 баллов.