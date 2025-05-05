Оценены потери Samsung из-за отказа от Exynos 2500 в Galaxy S25

Samsung понесла убытки в размере около $400 миллионов после того, как решила не использовать собственный процессор Exynos 2500 в линейке смартфонов Galaxy S25. Причиной стали низкие показатели производства и недостаточная производительность чипа по сравнению с конкурентом — Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. В результате все модели Galaxy S25 получили чипы Qualcomm, что заметно увеличило затраты компании.

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Чтобы сократить расходы, Samsung планирует вернуться к использованию собственных процессоров в следующем поколении. В частности, Exynos 2600 может появиться в европейских версиях Galaxy S26. При этом инсайдеры предупреждают, что новый чип по-прежнему будет уступать по мощности следующему поколению Snapdragon, и решение о его установке продиктовано экономией, а не улучшением характеристик.

На данный момент массовое производство Exynos 2600 затруднено из-за низкого процента выхода годных чипов, но компания надеется повысить этот показатель к концу 2025 года. Промежуточные испытания на новом 2-нм техпроцессе показали прогресс, но пока уровень остается ниже желаемого.