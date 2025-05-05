Стало известно о возможности запустить корабль Orion на ракете New Glenn

Вместо сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) пилотируемый корабль Orion можно запустить на тяжелой ракете New Glenn. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

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По словам вице-президента по исследованию космоса и руководителя программы Orion в корпорации Lockheed Martin Кирк Ширемана, использование SLS с Orion является самым быстрым способом вернуть американцев на Луну.

Тем не менее, по его мнению, возможны и другие способы, в частности, запуск Orion на New Glenn, что потребует некоторых модификаций, которые, однако, не будут слишком сложными.

«Если администрация захочет изменить архитектуру, мы будем рады работать с ними и достичь целей администрации», — сказал менеджер.

В марте портал ArsTechnica заметил, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны на корабле Orion, поскольку специалисты Космического центра Джона Кеннеди переместили первую ступень ракеты SLS в положение между двумя боковыми ускорителями.

В январе американская компания Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn.