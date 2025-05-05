ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

Еврокомиссия (ЕК) выделит €500 млн на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу "Выбирай Европу".

"Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, - сказала она. - Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в €500 млн на 2025-2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу".

Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году. Фон дер Ляйен также пообещала визовую и карьерную поддержку иностранным ученым.

Кроме того, она заявила о намерении включить принцип "свободы исследований" в базовые документы ЕС.

При этом руководитель главной бюрократической структуры Евросоюза признала, что "чрезмерные бюрократические препоны еще являются препятствием для научного развития Европы", поэтому фон дер Ляйен пообещала бороться с бюрократией в Европе.

Согласно данным Еврокомиссии, в странах Евросоюза сейчас работают 25% ученых со всего мира - это почти 2 млн человек. Как утверждает Еврокомиссия, страны ЕС рассчитывают, что каждый евро, вложенный в действующие программы университетских обменов Horizon Europe, к 2045 году принесет до €11 дополнительно к ВВП.