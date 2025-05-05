Эксперт: ограничение YouTube привело к дискриминации ряда провайдеров

Неравномерное применение ограничений скорости доступа к YouTube создало неравные условия для работы интернет-провайдеров. Доступ к видеосервису у отдельных компаний стал для них инструментом недобросовестной конкуренции. Об этом на форуме операторов связи и вещателей MUSE-2025 рассказал заместитель генерального директора «Севстар» Виталий Круковский.

Суть проблемы заключается в том, что часть игроков рынка, предположительно, имеет возможность предоставлять своим абонентам доступ к YouTube без существенного снижения скорости, тогда как другие провайдеры сталкиваются с регуляторными или техническими ограничениями, замедляющими трафик. Такое положение дел становится инструментом нечестной конкурентной борьбы.

О наличии подобной практики сообщают представители отрасли. В частности, Круковский отметил, что в Севастополе некоторые интернет-провайдеры используют возможность предоставления неограниченного доступа к YouTube как конкурентное преимущество, недоступное другим участникам рынка из-за существующих ограничений. Аналогичная ситуация наблюдается и в ряде других регионов страны.

Масштаб проблемы, как пишет «Телеспутник», подтверждается официальным обращением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая свыше 200 региональных операторов связи, подала жалобу, указывая на создание дискриминационных условий на рынке. В обращении говорится о неравномерном замедлении работы видеоплатформы YouTube, а также поисковой системы Google и ее сервисов. По мнению заявителей, это ставит операторов проводного интернета в заведомо менее выгодное положение по сравнению с мобильными операторами.

Отмечается, что абоненты проводных сетей связи зачастую сталкиваются со «значительным ухудшением доступа к сайту видеохостинга» при выходе в интернет через Wi-Fi, тогда как в сотовых сетях замедление YouTube менее выражено или отсутствует.

Ассоциация просит ФАС провести проверку по признакам нарушения антимонопольного законодательства, установить виновных и принять меры для устранения сложившейся ситуации.