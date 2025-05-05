Создано стекло, которое может хранить в себе данные 5000 лет

Мир тонет в данных — и все больше информации нуждается в надежном и долговечном хранении. Немецкий стартап Cerabyte, утверждает, что нашел ответ: керамическое стекло, способное хранить данные до 5000 лет. И чтобы это доказать, команда буквально сварила и запекла свой прототип. Демонстрацию технологий провели на на саммите Open Compute Project в Дублине.

© Cerabyte

В рамках зрелищного эксперимента Cerabyte поместила чип со стеклянной подложкой в чайник с кипящей соленой водой (100°C), а затем запекла в печи для пиццы при 250°C. Через два дня чайник начал ржаветь, но керамический носитель остался цел — данные не были утеряны.

Так Cerabyte продемонстрировала ключевое преимущество своего подхода — устойчивость к экстремальным условиям, где традиционные носители (жесткие диски, магнитные ленты, SSD) выходят из строя. Прочность стекла как материала хорошо известна, но стартап пошел дальше, используя тончайший керамический слой толщиной всего 50–100 атомов (примерно в 1000 раз тоньше человеческого волоса), нанесенный на стекло.

Запись данных производится с помощью фемтосекундного лазера, который выжигает наноструктуры — крошечные отверстия — в керамике. Один чип размером 9 см² способен хранить до 1 ГБ информации на каждой стороне, а скорость записи достигает 2 миллионов бит за лазерный импульс. Это придаёт хранилищу надёжность, сравнимую с древними иероглифами, пережившими тысячелетия.

«Наша цель — снизить стоимость архивного хранения до менее 1 доллара за терабайт к 2030 году», — заявил основатель проекта

Компания работает над двумя форматами: стеклянные слайды и CeraTape — лента эксабайтного класса, совместимая с роботизированными библиотеками. В отличие от обычных носителей, Cerabyte не требует постоянного энергопитания или регулярной замены, что делает его идеальным для так называемого «холодного хранения» — долгосрочного архива без активного доступа.

Хотя пока остается открытым вопрос, насколько керамический слой устойчив к физическим ударам и истиранию, его сопротивляемость воде, жаре, радиации и электромагнитным импульсам впечатляет.