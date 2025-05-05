Трамп захотел сократить бюджет NASA ради планов Маска на Марс

Администрация президента Дональда Трампа обнародовала предложение по бюджету NASA на 2026 год, предусматривающее сокращение финансирования на четверть — примерно на $6 млрд, до $18,8 млрд. Как сообщает The Verge, план нацелен на поддержку коммерческих космических компаний, таких как SpaceX Илона Маска, и приоритет миссий на Марс, но жертвует ключевыми научными программами и инфраструктурой.

Бюджет урезает $508 млн на Международную космическую станцию (МКС), сокращая экипаж и исследования, чтобы сосредоточиться на программах Луны и Марса. Наука теряет $2,265 млрд, включая отмену миссии Mars Sample Return, которая должна была доставить образцы с Марса. Также предлагается прекратить использование ракеты Space Launch System (SLS) и капсулы Orion после миссии Artemis III в 2027 году, называя их «чрезмерно дорогими» с ценой запуска в $4 млрд.

SLS — мощная ракета NASA для лунных миссий, а Artemis — программа возвращения астронавтов на Луну. Сокращения вызвали критику: ученые называют их «катастрофическими» для науки и конкурентоспособности США.