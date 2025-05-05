Раскрыта схема хищений на 400 млн рублей через аккаунты в Telegram

Полиция задержала в двух регионах России участников преступной группы, которые причастны к более чем тысяче случаев мошенничеств и неправомерному доступу к учетным записям портала госуслуг с использованием так называемых дропперских аккаунтов в Telegram. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий пресекло деятельность преступной группы из двоих человек - организатора и участника. Их задержали в Волгоградской и Свердловской областях.

По версии следователей, эти люди организовали в Telegram инфраструктуру, которая дает временный доступ к аккаунтам для использования кол-центрами с территории Украины. Мошенники через них обманывали россиян.

С сентября прошлого года по март 2025-го группа таким образом передала более 11 тысяч аккаунтов. Сами мошенники могут быть причастны к совершению в России порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала госуслуг.

Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 миллионов рублей, уточнили в МВД.

По факту вскрытой схемы ведет расследование уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Задержанные арестованы.

В связи со вскрытой схемой в МВД напомнили, что передача личных аккаунтов и банковских карт в аренду третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью. Целевая аудитория преступников, которые приобретают или арендуют аккаунты в мессенджерах, это дети и подростки, которым обещают якобы легальный заработок путем такой аренды.