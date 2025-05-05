Ученые изучили систему общения дельфинов

Получены первые веские доказательства, что свисты дельфинов — на самом деле слова
Десятки дельфинов издают одни и те же специфические звуки, которые, по-видимому, объединяет общее значение — вопрос или тревога. Новое исследование, включающее «первые доказательства», что эти разумные морские млекопитающие обладают похожей на язык системой общения, выложено на сервере bioRxiv.
Известно, что дельфины способны на множество «информационных» свистов и могут передавать дополнительные детали, изменяя громкость звуков. Однако до сих пор ученые избегали утверждений, что эти животные — да и любые другие нечеловеческие виды — обладают языком.
Изучение дельфинов особенно затруднено, потому что их морская среда обитания усложняет привязку звуков к конкретным особям, сетует биолог Лейла Сайг из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе.
Поэтому Сайг и ее коллеги использовали данные программы Sarasota Dolphin Research Program во Флориде. На протяжении десятилетий этот проект идентифицировал отдельных афалин Tursiops truncatus по фотографиям их уникальных отметин, а с 2012 года начал записывать их голоса с помощью индивидуальных подводных микрофонов.
В результате был собран огромный массив данных о сообществе из примерно 170 диких дельфинов в водах залива Сарасота, охватывающий шесть поколений и включающий особей всех возрастов.
«Мы знаем всех этих животных, их возраст, пол, всю их родословную, — говорит Сайг. — Когда я проигрываю запись конкретной особи, я знаю, кто ее мать, сестра и с кем она проводила время последние несколько месяцев».
Ранее исследователи каталогизировали «сигнатурные» свисты, которые дельфины используют в качестве уникальных идентификаторов себе подобных — проще говоря, называют сородичей по именам. А Сайг и ее коллеги изучают звуки, которые они называют несигнатурными свистами, — то есть нарицательные понятия.
Они идентифицировали 22 несигнатурных свиста, звучащих в исполнении нескольких дельфинов. Самый распространенный издают как минимум 35 разных особей, а следующий по частоте — 25 дельфинов.
«Эти цифры продолжают расти по мере анализа», — замечает Сайг.
По мнению исследователей, первый свист — это вопрос, который дельфины озвучивают, когда видят или слышат что-то неожиданное или незнакомое. Эти звуки отличаются ровным компонентом, и издают их в основном самцы.
«Они могут издавать этот свист, как бы спрашивая: "Что это было?"», — объясняет Сайг.
Второй свист — резкий, напоминающий сигналы тревоги у других животных, и дельфины, похоже, используют его с той же предупредительной целью. Для проверки запись этого звука проиграли шести диким дельфинам — и пять из них предпочли ретироваться. В контрольном тесте, когда 19 дельфинам проигрывали их собственные сигнатурные свисты, только семь отреагировали негативно — это менее половины по сравнению с тревожным свистом.
Исследователи назвали эти сигналы первым доказательством наличия у дельфинов более широкого репертуара общих звуков, связанных с конкретными ситуациями.
«Большую часть своей карьеры я утверждала, что нет доказательств языкового общения у дельфинов, хотя многие элементы этого у них есть — например, гибкое обучение звукам на протяжении всей жизни», — говорит Сайг.
Теперь она убедилась, что у высокоинтеллектуальных обитателей морских глубин есть система общения, похожая на речь, но для того, чтобы определенно назвать это языком, доказательств все же недостаточно.
«Очень интересно видеть, что разные особи издают очень похожие свисты. Я определенно думаю, что они общаются, но на данном этапе мы не можем назвать это языком», — согласилась Джули Освальд с биологического факультета Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.