Ученые изучили систему общения дельфинов

Десятки дельфинов издают одни и те же специфические звуки, которые, по-видимому, объединяет общее значение — вопрос или тревога. Новое исследование, включающее «первые доказательства», что эти разумные морские млекопитающие обладают похожей на язык системой общения, выложено на сервере bioRxiv.

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Известно, что дельфины способны на множество «информационных» свистов и могут передавать дополнительные детали, изменяя громкость звуков. Однако до сих пор ученые избегали утверждений, что эти животные — да и любые другие нечеловеческие виды — обладают языком.

Изучение дельфинов особенно затруднено, потому что их морская среда обитания усложняет привязку звуков к конкретным особям, сетует биолог Лейла Сайг из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе.

Поэтому Сайг и ее коллеги использовали данные программы Sarasota Dolphin Research Program во Флориде. На протяжении десятилетий этот проект идентифицировал отдельных афалин Tursiops truncatus по фотографиям их уникальных отметин, а с 2012 года начал записывать их голоса с помощью индивидуальных подводных микрофонов.

В результате был собран огромный массив данных о сообществе из примерно 170 диких дельфинов в водах залива Сарасота, охватывающий шесть поколений и включающий особей всех возрастов.

«Мы знаем всех этих животных, их возраст, пол, всю их родословную, — говорит Сайг. — Когда я проигрываю запись конкретной особи, я знаю, кто ее мать, сестра и с кем она проводила время последние несколько месяцев».

Ранее исследователи каталогизировали «сигнатурные» свисты, которые дельфины используют в качестве уникальных идентификаторов себе подобных — проще говоря, называют сородичей по именам. А Сайг и ее коллеги изучают звуки, которые они называют несигнатурными свистами, — то есть нарицательные понятия.

Они идентифицировали 22 несигнатурных свиста, звучащих в исполнении нескольких дельфинов. Самый распространенный издают как минимум 35 разных особей, а следующий по частоте — 25 дельфинов.

«Эти цифры продолжают расти по мере анализа», — замечает Сайг.

По мнению исследователей, первый свист — это вопрос, который дельфины озвучивают, когда видят или слышат что-то неожиданное или незнакомое. Эти звуки отличаются ровным компонентом, и издают их в основном самцы.

«Они могут издавать этот свист, как бы спрашивая: "Что это было?"», — объясняет Сайг.

Второй свист — резкий, напоминающий сигналы тревоги у других животных, и дельфины, похоже, используют его с той же предупредительной целью. Для проверки запись этого звука проиграли шести диким дельфинам — и пять из них предпочли ретироваться. В контрольном тесте, когда 19 дельфинам проигрывали их собственные сигнатурные свисты, только семь отреагировали негативно — это менее половины по сравнению с тревожным свистом.

Исследователи назвали эти сигналы первым доказательством наличия у дельфинов более широкого репертуара общих звуков, связанных с конкретными ситуациями.

«Большую часть своей карьеры я утверждала, что нет доказательств языкового общения у дельфинов, хотя многие элементы этого у них есть — например, гибкое обучение звукам на протяжении всей жизни», — говорит Сайг.

Теперь она убедилась, что у высокоинтеллектуальных обитателей морских глубин есть система общения, похожая на речь, но для того, чтобы определенно назвать это языком, доказательств все же недостаточно.