Конец света реален? Суперкомпьютер предсказал точку невозврата

Нейросеть подтвердила риски конца света: угрозы вполне реальные. Для анализа возможных сценариев глобальной катастрофы эксперты подключили суперкомпьютер World One.

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Проанализировав демографические и экологические данные, система выявила усиление угроз, которые исходят не только от возможной ядерной войны, но также от природных бедствий: цунами, длительных засух, наводнений и вулканических извержений. Все эти события усугубляются климатическими изменениями, вызванными глобальным потеплением. Ученые предупреждают, что Земля столкнется не только с повышением среднегодовых температур, но и с возможностью наступления нового ледникового периода. Еще одна серьезная угроза исходит из космоса: падение крупного астероида способно привести к массовой гибели живых существ, пишет The Daily Star.

Согласно выводам нейросети, ухудшение условий проживания начнется уже к 2040 году, а к 2050-му мир окажется на грани катастрофы. Одной из главных проблем станет дефицит пресной воды и важнейших ресурсов.

Ранее искусственный интеллект за два дня разгадал секрет супербактерий. Перед нейросетью был поставлен вопрос: каким образом капсидобразующие фаговые индуцируемые хромосомные острова (капсиды) могут распространяться среди других бактерий. Искусственный интеллект выдал пять гипотез, одна из которых оказалась верной: капсиды могут заимствовать хвосты у других вирусов для внедрения своего генома в клетку. Авторы работы отмечают, что на решение данного вопроса у человека ушло около десяти лет. Данное исследование затронуло, в частности, изучение резистентности некоторых бактерий к антибиотикам.