Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета

В работе сотовых операторов МТС, Билайн и Теле2 зафиксировали массовый сбой. Соответствующая информация об этом в понедельник, 5 мая, появилась на сайте «Сбой.рф».

© Вечерняя Москва

Так, больше всего жалоб наблюдается у клиентов Билайна — всего 2024 недовольных россиянина жалуются на проблемы со связью. На МТС поступила 1261 жалоба, на Теле2 — 876, передают на сайте.

24 апреля стало известно о том, что в работе сервисов «Т-Банка» произошел сбой, всего поступила 591 жалоба. Большинство жалоб на проблемы в работе банка поступило из Москвы (39 процентов), Санкт-Петербурга (16 процентов), Краснодарского края (шесть процентов), Московской области и Татарстана (по четыре процента).

Кроме того, 14 января пользователи из России столкнулись со сбоем всего Рунета. У них не загружалось множество сайтов, в том числе сервисы Google. Затем работа интернет-страниц в России постепенно начала восстанавливаться. Роскомнадзор вскоре обнаружил и устранил причину неполадки: согласно данным ведомства, ей оказалось кратковременное нарушение связности.