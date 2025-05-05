В Мексике обнаружен 1100-летний алтарь из черепов

В мексиканской пещере Фронтера-Комалапа (штат Чьяпас) археологи нашли порядка 150 человеческих черепов, которые, по предварительным данным, принадлежат людям, принесенным в жертву в ходе ритуального жертвоприношения. Об этом рассказали в издании Live Science.

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Так, возраст находки датируется примерно 1100 годами. Ученые поспешили провести анализ, после чего выяснили, что обнаруженные черепа принадлежат инвалидам, которые скончались в период между 900 и 1200 годами нашей эры.

Отличительной особенностью находки является то, что у жертв не было зубов — это является распространенной практикой того времени.

«Алтарь черепов» («цомпантли») использовался в ритуальных целях древними цивилизациями. Подобные сооружения зафиксированы в истории культуры майя и других народов региона, сообщили в издании.

Недавно специалисты в области археологии смогли раскрыть тайну самой глубокой в мире пещеры Веревкина — они обнаружили новую форму жизни на двухкилометровой глубине. Место находится в российской Карачаево-Черкесской Республике. По словам ученых, пещера побила мировой рекорд — она является самой глубокой в мире (2212 метров).