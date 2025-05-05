Физики впервые запечатлели взаимодействие «свободных» атомов

Физики из Массачусетского технологического института (MIT) впервые получили изображения отдельных атомов, свободно взаимодействующих в пространстве. Снимки показывают корреляции между этими «свободными» частицами, которые раньше лишь предсказывались, но никогда не наблюдались напрямую. Результаты исследования, опубликованные в журнале Physical Review Letters, помогут ученым визуализировать ранее недоступные квантовые явления в реальном пространстве.

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Для этого была разработана методика, которая сначала позволяет облаку атомов свободно двигаться и взаимодействовать, а затем световая решетка на мгновение «замораживает» атомы, и их подсвечивают точно настроенными лазерами — до того, как они рассеиваются.

Эту технику применили для визуализации облаков различных типов атомов и впервые запечатлели несколько ключевых явлений. Физики напрямую наблюдали, как атомы-бозоны группируются, образуя квантовую волну, а также зафиксировали момент, когда атомы-фермионы объединяются в пары в свободном пространстве — ключевой механизм, лежащий в основе сверхпроводимости.

«Мы можем видеть отдельные атомы в этих интересных облаках и то, как они взаимодействуют друг с другом — и это прекрасно», — рад профессор физики MIT Мартин Цвирляйн.

Внутри облака

Размер одного атома составляет около одной десятой нанометра — в миллион раз меньше толщины человеческого волоса. В отличие от волос, атомы ведут себя и взаимодействуют согласно законам квантовой механики, и именно квантовая природа делает их столь сложными для изучения. Например, невозможно одновременно точно определить положение атома и его скорость.

Ученые используют различные методы для визуализации отдельных атомов, включая абсорбционную визуализацию, когда лазерный луч освещает облако атомов, и его тень проецируется на экран камеры.

«Эти методы позволяют увидеть общую форму и структуру облака атомов, но не отдельные атомы, — поясняет Цвирляйн. — Это как увидеть облако в небе, но не отдельные молекулы воды, из которых оно состоит».

Он и его коллеги применили принципиально иной подход, чтобы напрямую запечатлеть взаимодействие атомов в свободном пространстве. Метод атомно-разрешающей микроскопии предполагает сначала удержание облака атомов в ловушке, созданной лазерным лучом, где они могут свободно взаимодействовать. Затем включается световая решетка, фиксирующая атомы в их позициях, после чего второй лазер подсвечивает их, и флуоресценция выявляет их индивидуальное расположение.

«Самым сложным было собрать свет от атомов, не разрушив их в оптической решетке, — признается Цвирляйн. — Можно представить, что если направить на них огнемет — им это не понравится. Так что за эти годы мы научились некоторым трюкам, как это сделать. И впервые делаем это in situ, когда можно внезапно заморозить движение атомов, когда они сильно взаимодействуют, и увидеть их один за другим. Вот что делает эту технику более мощной, чем все использовавшееся ранее».

Группировка и пары

Таким способом ученые наблюдали взаимодействия как среди бозонов, так и среди фермионов. Пример бозона — фотон, а электроны — это фермионы. Атомы также могут быть бозонами или фермионами в зависимости от их общего спина, который определяется четностью суммы протонов, нейтронов и электронов. В общем и целом, бозоны притягиваются, а фермионы отталкиваются.

Сначала сняли облако бозонов, состоящих из атомов натрия. При низких температурах такое облако образует конденсат Бозе — Эйнштейна — состояние материи, в котором все бозоны находятся в одном и том же квантовом состоянии. Вольфганг Кеттерле из MIT был одним из первых, кто создал конденсат Бозе-Эйнштейна из атомов натрия, за что получил Нобелевскую премию по физике в 2001 году.

Теперь группа Цвирляйна смогла снять отдельные атомы натрия в облаке и наблюдать их квантовые взаимодействия. Долгое время предполагалось, что бозоны должны «группироваться», увеличивая вероятность находиться рядом друг с другом. Эта группировка — следствие их способности разделять одну квантовую волну, что предсказано физиком Луи де Бройлем и стало одной из основ современной квантовой механики.

«Благодаря этой волновой природе мы понимаем мир гораздо глубже. Но наблюдать эти квантовые волновые эффекты крайне сложно. А с нашим новым микроскопом мы можем видеть эту волну напрямую», — продолжает профессор.

В своих экспериментах ученые впервые in situ увидели, как бозоны группируются, разделяя одну коррелированную волну де Бройля. Затем ученые сняли облако из двух типов атомов лития, каждый из которых относится к фермионам. Фермионы естественным образом отталкивают себе подобных, но могут сильно взаимодействовать с другими типами фермионов, образуя с ними пары. На снимках зафиксировано формирование таких пар — и тоже впервые.

«Такое спаривание лежит в основе математических моделей, созданных для объяснения экспериментов. Но когда ты видишь такие изображения — это словно фотография объекта, который раньше существовал только в математическом мире, — говорит соавтор исследования Ричард Флетчер. — Хорошее напоминание, что физика — это про реальные вещи, а не абстракция».

В дальнейшем методику планируется применить для визуализации более экзотических и малоизученных явлений, таких как «квантовый эффект Холла» — ситуации, когда взаимодействующие электроны демонстрируют необычное коррелированное поведение в магнитном поле.