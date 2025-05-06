iPhone Fold 2 выйдет вместе с юбилейным iPhone 19

Apple готовит сразу два крупных релиза на 2027 год: второе поколение складного iPhone и юбилейную серию iPhone 19.

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По данным аналитика Минг-Чи Куо, обе новинки появятся во II половине года, приуроченной к 20-летию первого iPhone.

iPhone Fold 2 должен стать заметным шагом вперед по сравнению с первой моделью, выход которой ожидается в сентябре 2026 года. Apple планирует улучшить конструкцию, переработать механизм шарнира и минимизировать складку на дисплее — один из главных недостатков всех гибких смартфонов. Также ожидается повышение прочности корпуса и более изящный дизайн.

В то же время Apple не оставит без внимания и линейку Pro. По слухам, модель iPhone 19 Pro получит полностью безрамочный экран — как когда-то iPhone X стал прорывом в дизайне. Возможно, Apple подготовит и отдельный софт для складной модели, но пока компания держит детали в секрете.

Конкуренты вроде Samsung и HUAWEI уже давно освоили гибкие смартфоны, но Apple, как обычно, делает ставку на выверенность и лояльность своей аудитории.