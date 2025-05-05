Ученые выяснили, что суперземли встречаются в космосе значительно чаще, чем казалось

Экзопланеты типа «суперземля» встречаются во Вселенной чаще, чем предсказывали предыдущие исследования. Согласно статье, опубликованной в журнале Science, к этому выводу пришла международная группа ученых, которая проанализировала последние данные Корейской сети микролинзовых телескопов (KMTNet).

Суперземли — класс планет, масса которых превышает массу Земли, но меньше массы Нептуна. Долгое время их существование было гипотезой, поскольку ученые считали, что подобный объект должен образовать газовый гигант. Все изменилось в 1991 году — тогда астрономы обнаружили первую подобную планету.

В новой работе исследователи из Китая, Кореи, Гарвардского университета и Смитсоновского института в США изучили световые аномалии, которые возникли у недавно обнаруженной звезды — в ее системе есть подобная планета. При сравнении с более крупной выборкой выяснилось, что суперземли могут находиться так же далеко от своих солнц, как и газовые гиганты в Солнечной системе.

«Ученые знали, что малых планет больше, чем больших, но в этом исследовании мы смогли показать, что в рамках этой общей закономерности есть избытки и дефициты», — отметил соавтор исследования и почетный профессор астрономии в Университете штата Огайо Эндрю Гулд.

Хотя астрономам сравнительно легко находить миры, которые вращаются близко к своей звезде, найти более удаленные от светила планеты крайне затруднительно. Однако, по оценке исследователей, на каждые три звезды должна быть по крайней мере одна суперземля с орбитальным периодом, подобным Юпитеру. Таким образом, они должны крайне часто встречаться во Вселенной.