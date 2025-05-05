Хакер похитил данные о пользователях приложения TeleMessage

Неизвестный хакер похитил информацию о пользователях приложения TeleMessage, которое, в том числе, используется правительством США.

Об этом сообщил портал 404 Media.

«Данные, украденные хакером, включают содержимое некоторых прямых сообщений и групповых чатов, отправленных с использованием клона Signal, а также модифицированных версий WhatsApp, Telegram и WeChat», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что приложение используется для архивирования сообщений высокопоставленных чиновников США. Однако, по информации портала, хакер не получил к ним доступ. Взлом коснулся сведений, связанных с погранично-таможенной службой, компанией Coinbase и другими финансовыми институтами, следует из материала.

404 Media пишет, что хакер сам связался с авторами материала. По словам злоумышленника, взлом системы не потребовал серьезных усилий.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что спонсируемые Китаем хакеры взломали компьютер министра финансов США Джанет Йеллен. Они получили доступ менее чем к 50 файлам на устройстве главы ведомства.