Стали известны новые факты о собаках, заселивших зону отчуждения Чернобыля

Исследователи установили новые факты относительно трех популяций одичавших собак, проживающих в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает информагентство «Кулик».

«Оказалось, что популяция из ЧАЭС имела наибольшую генетическую изоляцию. Однако неизвестно, когда она появилась, до или сразу после катастрофы», — отметили в «Кулик».

По данным ученых, помимо собак с ЧАЭС также имеются популяции четвероногих в покинутом Чернобыле и у города Славутич, в котором все еще проживают люди.

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Согласно проведенному исследованию, радиационное заражение в зоне отчуждения повлияло на ДНК собак, ускорив их эволюцию, однако сейчас не наблюдается каких-либо изменений их внешнего вида.

Возможно, именно информация о «полезных» свойствах радиации побудила украинских агрономов ранее заявить о разработке методики по рекультивации чернобыльской земли.