Диск дьявола из Канзаса стал причиной смерти множества людей

Найденный в американском штате Канзас каменный диск стал причиной смерти множества людей. Его свойства до сих пор изучаются учеными. Уточняется, что диск обнаружили рабочие угольной шахты в начале XX века.

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Каменный диск был сделан человеческими руками, у него есть отверстие посередине, а также узоры на обеих поверхностях. Рабочие передали находку владельцу шахты Ирвину Сайнсу. Той же ночью нашедшие диск шахтеры почувствовали себя плохо и умерли. Сайнс выжил благодаря тому, что диск он оставил в своем доме, а ночь провел на веранде. Однако за ночь погибли его слуги и собака, а предприниматель заболел. После этого он отправил диск знакомому антиквару.

Ученые выяснили, что находка по необъяснимой причине аккумулирует радиационное поле, которое смертельно опасно для живых организмов. Предположительно, диск отправили в одну из тайных лабораторий в Антарктиде, однако подтверждения этому нет, передает Monkeyandelf.

Специалисты в области археологии в Перу активно изучают «Врата богов», которые, по предварительным данным, могут быть связаны с исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией. Специалист Мохаммад Фироз выразил уверенность в том, что врата построили древние цивилизации, о которых человечество ничего не знает.