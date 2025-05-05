В iPhone 18 Pro изменится расположение фронтальной камеры

Apple готовит заметные изменения для iPhone 18 Pro и Pro Max, которые выйдут в сентябре 2026 года. Согласно The Information, новые модели получат технологию Face ID, спрятанную под экраном.

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Вместо привычного Dynamic Island — области, скрывающей сенсоры Face ID, — останется лишь небольшой круглый вырез для фронтальной камеры в верхнем левом углу, как у современных Android-флагманов.

Face ID — это система распознавания лица, использующая инфракрасные датчики для безопасной разблокировки и платежей. Перенос ее под дисплей позволит приблизиться к мечте Apple о полностью безрамочном экране. Аналитик Росс Янг ранее подтверждал, что эта технология дебютирует в 2026 году, хотя изначально ожидалась в iPhone 17 Pro. Пока неясно, исчезнет ли Dynamic Island полностью или станет меньше.