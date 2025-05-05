Xiaomi выпустит фирменный 3-нм процессор позже ожидаемого

Фирменный процессор Xiaomi под названием Xring выйдет позже ожидаемого. Над проектом работает отдельное подразделение из 1000 сотрудников, и, по слухам, его намеренно отделили от Xiaomi, чтобы не попасть под санкции США — как это случилось с HUAWEI.

© Ferra.ru

Прототип Xring был замечен в марте и, по информации инсайдеров, почти не отличается от финальной версии. Официальная презентация могла состояться в мае, но теперь она под вопросом — на фоне «неуточненных факторов».

Xring создается как 3-нм чип, и его выход может запустить новую волну самостоятельных решений в Китае — в обход Qualcomm и MediaTek. В кулуарах ходят разговоры, что Xiaomi уже достигла стадии tape-out.

Отложенный релиз может быть временной мерой: компания явно не хочет лишиться доступа к западным технологиям. Но если Xring все же выйдет, он станет первым шагом к полной независимости Xiaomi в производстве чипов.