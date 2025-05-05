У космодрома Илона Маска появился свой город

В Южном Техасе появился новый город — Starbase, созданный вокруг ракетного комплекса SpaceX, принадлежащего Илону Маску. Как сообщает Associated Press, жители, преимущественно сотрудники SpaceX, проголосовали за официальное создание города с результатом 212 против 6.

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Starbase станет домом для более чем 3400 сотрудников и подрядчиков SpaceX, где создаются и запускаются ракеты Starship для миссий на Луну и Марс. Первым мэром избран Бобби Педен, вице-президент SpaceX по испытаниям и запускам, а два комиссара — также сотрудники компании. Город получит право устанавливать налоги и регулировать местное развитие, что упростит SpaceX управление инфраструктурой, включая дороги и жилье.

Однако решение вызвало протесты местных жителей и экологов, обеспокоенных ограничением доступа к пляжу Бока-Чика, популярному месту отдыха. Критики, включая судью округа Кэмерон Эдди Тревино, опасаются, что SpaceX получит слишком много контроля над общественными землями.