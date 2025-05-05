Раскрыты дизайн и характеристики новых устройств Microsoft Surface

В преддверии презентации Microsoft, которая пройдет 6 мая, инсайдеры раскрыли дизайн и характеристики новых устройств Surface — ноутбука Surface Laptop 13 и планшета Surface Pro 12.

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Оба устройства построены на чипах Snapdragon X Plus с восемью ядрами и архитектурой Oryon, обеспечивающей до 45 TOPS вычислительной мощности.

Surface Pro 12 получил 12-дюймовый PixelSense Flow LCD-дисплей, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя UFS. Время автономной работы — до 16 часов. Ноутбук Surface Laptop 13 предлагает 13-дюймовый экран с частотой 60 Гц и работает до 23 часов от одного заряда. Также будет до 512 ГБ хранилища и 16 ГБ оперативной памяти.

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Оба устройства поддерживают платформу Copilot+ PC, но не рассчитаны на профессионалов: у них нет USB-A и в комплекте не будет блока питания.

Стоит отметить, что Microsoft явно делает ставку на Qualcomm, несмотря на наличие сертифицированных решений от Intel и AMD.