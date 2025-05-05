Блэкаут в Испании и Португалии сыграл на руку компании Илона Маска Starlink, поскольку число подключений к спутниковой системе во время массовых отключений света в Европе выросло на 35 процентов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные международной компании Ookla.

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Отмечается, что на следующий день, 29 апреля, количество пользователей было на 60 процентов выше обычных показателей, поскольку мобильная связь восстановилась не сразу. По данным исследователей, Starlink использовали рекордные тысячи людей, однако точных цифр они не представили.

Из-за высокой нагрузки качество покрытия спутниковой связи снизилось, однако система не отключилась во время блэкаута. При этом, по данным Ookla, не все спутниковые терминалы компании Илона Маска справились с повышенной нагрузкой и часть из них в итоге отключилась. Издание FT отмечает, что Starlink вряд ли сможет обеспечить подключение миллионов пользователей в подобных ситуациях.

Испания, в частности Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества в понедельник, 28 апреля. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Он подчеркнул, что прежде такого никогда не случалось.