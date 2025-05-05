Созданы «живые» строительные блоки из грибов

Самовосстанавливающиеся строительные блоки на биологической основе разработали ученые из Университета Монтаны. Для этого они использовали каркас из корнеплодной структуры, которая связала грибные сети под землей.

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Ученые отмечают, что с энтузиазмом рассматривают перспективу создания самовосстанавливающихся биологических материалов для строительства зданий. В своих исследованиях они использовали бактерии, вырабатывающие карбонат кальция. Это соединение содержится в кораллах и яичной скорлупе. Его поместили в мицелий гриба и в результате биоминерализации получили материал по своей структуре, напоминающий кости.

В следующей работе ученые планируют выяснить, можно ли с помощью этого материала заделывать трещины, а также определить, как такие «кирпичи» будут реагировать на изменения в окружающей среде.

Авторы разработки отмечают, что до появления целых домов, построенных из «живых» блоков, еще далеко. Однако считают свое открытие важным шагом к внедрению экологичных альтернатив традиционному цементу.

Ранее международная группа ученых создала революционную биотехнологическую конструкцию – живую клетку с полностью искусственным геномом. Новый организм, получивший название Synthia 3.0, представляет собой бактерию Mycoplasma mycoides, чей геном был синтезирован лабораторным путем и внедрен в готовую клеточную оболочку.