В России создадут точные 3D-карты Луны и Марса

Российские ученые ведут работу по созданию точных 3D-карт Луны и Марса. Об этом пишет газета «Известия».

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Над картами работают специалисты частных и государственных организаций, в частности, Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук и Исследовательского центра имени Мстислава Келдыша госкорпорации «Роскосмос».

Специалисты планируют создать модели Луны с разрешением 0,3 метра на пиксель и Марса с разрешением 2,5 метра на пиксель. Получать данные для составления карт предполагается с российских космических аппаратов, работа над которыми в настоящее время только ведется. Соответствующие спутники должны оснащаться отечественными плазменными двигателями и оптико-электронными камерами высокого разрешения.

Президент Московского космического клуба Сергей Жуков выразил мнение, что в настоящее время проект российских ученых не может быть реализован в полном объеме.

В апреле научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый заявил, что один из российских аппаратов миссии «Луна-27» может высадиться на Северном полюсе Луны.