На вершине вулкана в Венгрии обнаружены загадочные артефакты

В течение года археологи, вооруженные металлоискателями, обнаружили более 300 предметов, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному векам, в том числе ювелирные изделия, воинские знаки отличия и оружие.

© runews24.ru

Среди артефактов присутствуют экземпляры, датируемые периодом между 1400 и 1300 годами до нашей эры, однако основная часть находок относится к бронзовому веку, охватывающему период с 1080 по 900 год до нашей эры, как указано в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Помимо металлических изделий, были обнаружены янтарные ожерелья, фрагменты текстиля и кожи, а также клыки диких и домашних свиней. Археологические изыскания проводились в Шомло, вулканическом холме, расположенном в западной части Венгрии.

Ученым пока не удалось установить, кто именно населял эту территорию в те времена. Значительная часть артефактов связана с обработкой бронзы, что позволяет предположить, что здесь, возможно, осуществлялось металлургическое производство.

Материалы из Шомло дополняют другие данные, свидетельствующие о том, что люди, проживавшие в этом регионе в период между XIII и VI веками до нашей эры, вероятно, жили в племенных или родовых общинах, возглавляемых военной знатью.