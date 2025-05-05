"Известия": каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой к концу года

Каждый второй россиянин к концу текущего года может столкнуться с дипфейк-атакой. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по искусственному интеллекту.

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Дипфейками называют фотографии или видеозаписи, на которых голос или внешность человека "подделаны" с помощью нейросети. По информации экспертов, аферисты смогут в режиме реального времени имитировать разговор с "другом, просящим деньги" или же "коллегой, срочно требующим перевести средства".

Специалисты обратили внимание на то, что в 2025 году технологии создания и модификации видео, а также клонирования голосов значительно усовершенствовались. В связи с этим современные дипфейки становится все сложнее распознать. В конце апреля МВД России сообщило, что признаками дипфейка являются неестественная интонация речи, редкое моргание и несоответствие движений губ речи.

Если заметен "роботизированный" тон речи, рекомендуется проверить собеседника другим способом, чтобы убедиться в его подлинности.

До этого исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков заявил, что количество кибератак с использованием дипфейков может вырасти до десятков миллионов в течение ближайших трех лет из-за доступности технологии. По его словам, за это время любой сможет клонировать голос или накладывать чужое лицо на фото и видео.