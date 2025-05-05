Воздушная съемка раскрыла тайны древнего Джирофта в Иране

В Иране впервые осуществили воздушную съемку ключевых археологических объектов в регионе Джирофт, известном памятниками бронзового века (примерно 3000 год до н.э.). Проект охватил древний город Старый Джирофт и участок Малой крепости (Qal'eh Kuchak), передает Tehran Times – партнер TV BRICS.

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Как сообщил представитель местных властей Гадер Ширвани, документирование поможет сохранять эту исторически значимую территорию.

«Это первый раз, когда здесь было проведено такое подробное картографирование», – сказал он.

Джирофтская культура (Халилруд) – один из древнейших очагов цивилизации на территории современных провинций Керман и Систан-Белуджистан. Ее артефакты стали широко известны после наводнений 2000-х годов, обнаживших древние захоронения.

Эксперты отмечают уникальную историческую непрерывность этого региона, где жизнь сохранялась тысячелетиями. Однако из-за географической изолированности Джирофт долгое время оставался в тени более известных археологических объектов.